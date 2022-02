Iacoponi lascia il Parma (con una lettera commovente): "Questa squadra e questa tifoseria faranno sempre parte di me"

Simone Iacoponi lascia il Parma, svincolato. Andrà al Pordenone. Arrivato nel 2017 ha visto la salita del Parma dalla C fino alla A. Retrocessione compresa l'anno scorso. Un vero e proprio pezzo di storia crociata. Il difensore centrale lascia il Parma, Parma e i parmigiani con una commovente lettera sui social corredata da alcune foto emozionanti.

Ecco la lettera

In tutti questi anni non avevo mai riflettuto su come avrei potuto salutare questa maglia, questa città e questa società con cui ho potuto togliermi, anno dopo anno, immense soddisfazioni e realizzare dei sogni che ancora oggi al solo pensiero mi fanno venire la pelle d’oca dall’emozione.

Avrei voluto avere la possibilità di abbracciare di persona al Tardini tutti coloro che hanno questa maglia tatuata sul petto, conoscono il suo significato e la sua storia, e soprattutto l’emozione che scatena indossarla e combattere per onorarla. Purtroppo non è stato possibile, quindi devo farlo attraverso questo mezzo, sperando che tutte le emozioni che sto provando e che racchiudono un’avventura indimenticabile possano arrivare davvero a tutti.

“Grazie” è una parola semplice, ma nella sua semplicità racchiude tutta la gratitudine per ciò che ho vissuto con e grazie a tutti voi. Sono stati cinque anni a dir poco splendidi, con qualche delusione ma soprattutto con tante soddisfazioni raccolte dando tutto quello che avevo in ogni allenamento, in ogni partita, in ogni momento dentro e fuori dal campo.

Quindi, dal profondo del mio cuore: grazie Parma, grazie parmigiani. Non penso che sia un arrivederci, ma la storia che abbiamo scritto non si cancella e rimarrà per sempre una delle cose che più mi rendono orgoglioso.

Questa città, questa squadra e questa tifoseria faranno sempre parte di me, che qui mi sono sentito a casa.

E a casa spesso tornerò, per ritrovare e abbracciare tutti coloro che hanno contribuito a vivere e scrivere con me cinque anni che non dimenticherò mai.

Simone Iacoponi