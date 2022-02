Cosa resta in casa Parma dopo la vittoria con il Pordenone e la sconfitta con la Cremonese? Con che spirito si affronta la sfida con la Ternana? Si deve ancora guardare ai playoff o, più cautamente, alla zona playout? Le risposte dei tifosi a "Calcio e calcio" questa sera alle ore 21 su 12 TV Parma. In studio con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini ci saranno Matteo Volpi, allenatore del Team Traversetolo, ed il giornalista freelance, esperto di mercato, Simone Brianti. E come al solito grande spazio al mondo social crociato con Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

12Tv Parma, giovedì ore 21