Frena la Cremonese (e il Pisa): ora il Lecce può scappare - Risultati e classifica

Frenano Cremonese e Pisa nella venticinquesima giornata di Serie B e ora il Lecce ha l’opportunità della fuga in vetta alla classifica. La Cremonese, dopo lo 0-0 contro il Perugia, deve accontentarsi nuovamente di un punto senza reti, stavolta contro il Vicenza che al 40' ha sbagliato un rigore con Da Cruz ipnotizzato dal dischetto da Carnesecchi. Nel recupero rosso per Diaw per un colpo a gioco fermo a Okoli rilevata dal var. Pareggio a reti inviolate anche per il Pisa che contro il Parma rischia ma trova un punto. L’occasione più nitida ce l’hanno proprio i crociati con Simy che da due passi calcia male e permette a Leverbe di salvare sulla riga di porta. Al 77' i padroni di casa protestano per una trattenuta in area su Cohen: Abisso fa giocare. Dopo il ko contro il Pisa del precedente turno, il Monza torna a vincere e lo fa con un 4-1 esterno inflitto ad un Pordenone sempre più ultimo in classifica. La squadra di Stroppa si affida alla prestazione sontuosa e alla doppietta di Valoti (19', 63'), al quinto gol stagionale di Colpani (24') e al poker definitivo di Gytkjaer, ma le reti potevano essere persino molte di più: Machin spreca una nitida chance, nella ripresa invece è Colpani a colpire il palo con deviazione di Anastasio. Al 69' è di Di Serio la rete della bandiera. Reagisce ad un momento negativo anche la Spal che torna a vincere a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta. Primo successo in panchina per Venturato che batte la Ternana per 5-1 con i gol di Melchiorri (14'), Mancosu (rigore, 36'), Vido (63', 93' Vido) e Da Riva (83'). La rete di Partipilo al 75' non innesca la rimonta, all’82' espulso Diakite per doppio giallo. Al Moccagatta cade ancora l’Alessandria che si illude col gol di Mantovani (20') prima di subire la rimonta del Perugia con le firme di Olivieri (34') e Falzerano (64'). Ora occhi puntati sul Lecce mai vittorioso al Via del Mare nei 3 incroci a "Via del Mare" contro il Cittadella.

SERIE B - 25^ GIORNATA

Alessandria - Perugia 1-2

Cremonese - Vicenza 0-0

Pisa - Parma 0-0

Pordenone - Monza 1-4

Spal - Ternana 5-1

Benevento - Como (23/02, ore 18.30)

Brescia - Ascoli (23/02, ore 18.30)

Crotone - Cosenza (23/02, ore 18.30)

Frosinone - Reggina (23/02, ore 18.30)

Lecce - Cittadella (23/02, ore 18.30)

Classifica

P G V N P GF GS

Lecce 46 24 12 10 2 40 20

Cremonese 46 25 13 7 5 38 22

Pisa 46 25 12 10 3 32 19

Monza 44 25 12 8 5 40 27

Brescia 44 24 12 8 4 37 24

Perugia 41 25 10 11 4 29 21

Benevento 40 24 11 7 6 35 23

Ascoli 39 24 11 6 7 35 29

Frosinone 38 24 9 11 4 37 25

Cittadella 35 24 9 8 7 26 25

Como 34 24 8 10 6 32 29

Reggina 32 24 9 5 10 22 30

Ternana 31 25 8 7 10 36 40

Parma 29 25 6 11 8 29 30

Spal 27 25 6 9 10 31 37

Alessandria 23 25 6 5 14 26 39

Cosenza 19 24 4 7 13 19 37

L.R.Vicenza 15 25 3 6 16 24 43

Crotone 14 24 2 8 14 22 39

Pordenone 12 25 2 6 17 19 50