Tutino, prima il palo poi il gol! Parma-Spal 1-0 al 30' - Segui la diretta su Radio Parma

PRIMO TEMPO

30' Doppio giallo: prima per Iachini poi per Celia.

Il vantaggio del Parma è sostanzialmente meritato per quanto si è visto fino ad ora. I crociati avevano preso il predominio ma stentavano ad andare al tiro.

Sul cross dalla sinistra Tutino svetta di testa e prende in pieno il palo. Sulla ribattuta la palla arriva a Simy che rimette verso Tutino che stavolta di piede infila Alfonso per il vantaggio crociato.

28' GOL DI TUTINO Il Parma passa in vantaggio con Tutino: 1-0

I crociati fanno gioco ma sbagliano l'ultimo passaggio e non arrivano mai al tiro.

Ora il Parma sembra aver preso le redini del gioco dopo lo spavento sul tap in di Mancosu.

22' Alfonso si butta sui piedi di Tutino e gli impedisce il colpo sotto porta.

20' Contropiede Parma ma Simy sbaglia l'appoggio su Tutino ormai da solo.

16' Circati sfiora il gol! Sul corner calciato benissimo da Bernabè il debuttante difensore crociato svetta benissimo di testa e manda la palla a fil di palo.

15' Intervento miracoloso di Buffon sul tiro ravvicinato di Mancosu in area piccola.

14' Primo corner della partita per il Parma: la difesa libera senza problemi.

La ragnatela della Spal a centrocampo funziona, il Parma non riesce ad avvicinarsi all'area di rigore ferrarese.

11' La partita è molto equilibrata e nessuna squadra riesce a prendere il sopravvento.

8' Cambio nella Spal: si infortuna Vicari e deve essere sostituito da Capradossi.

Inizio di match abbastanza equilibrato.

L'attaccante crociato si riprende e il Parma si porta in avanti.

3' Subito un brutto fallo su Tutino che resta a terra.

Partiti!

Per la partita contro la Spal (calcio di inizio alle 14,05) Beppe Iachini ha scelto di schierare Tutino come attaccante dal primo minuto al fianco di Simy. L'altra grande novità è in difesa, dove debutta come titolare Circati che sostituisce lo squalificato Danilo con Delprato e Cobbaut. Osorio quindi va in panchina. Questo l'undici partente: Buffon, Delprato, Circati, Cobbaut, Rispoli, Bernabè, Juric, Man, Vazquez, Simy e Tutino. Nella Spal titolare Pepito Rossi, protagonista di una fortunata esperienza in maglia crociata in serie A dopo i trionfi nelle giovanili.

La classifica

Brescia 47

Lecce 46

Pisa 46

Cremonese 46

Monza44

Benevento 43

Frosinone 41

Perugia 41

Ascoli 39

Cittadella 38

Como 34

Reggina 32

Ternana 31

Parma 29

Spal 27

Alessandria 23

Cosenza 20

Vicenza 15

Crotone 15

Pordenone 12

Prossimo turno

OGGI ore 14,05



COMO-BRESCIA

COSENZA-ALESSANDRIA

VICENZA-PORDENONE

PARMA-SPAL

TERNANA-CREMONESE

PERUGIA-BENEVENTO ore 16,15



DOMANI ore 15,30



ASCOLI-CROTONE

CITTADELLA-FROSINONE

MONZA-LECCE

REGGINA-PISA