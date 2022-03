Parma in campo a Monza alle 18,30: sempre tanti cerotti ma oggi anche molte speranze - Dalle 18,20 la diretta su Radio Parma

La rosa sovradimensionata del Parma che avevamo criticato alla fine del mercato di gennaio nel giro di poche settimane si rivela provvidenziale, D'altra parte c'è quasi un'intera squadra, e anche di buon livello, confinata in infermeria. L'ultimo ad aggiungersi è stato Tutino, che non è convocato per la trasferta di oggi a Monza dopo l'infortunio che lo aveva costretto ad uscire a metà gara contro la Spal. Ci sarà invece Rispoli, ma non si sa se in grado di giocare dall'inizio, e ci sarà anche il 18enne Circati, che, con il rientro di Danilo, contenderà a Osorio un posto da centrale se Delprato verrà dirottato a destra. Oltre ai tanti infortunati infatti c'è anche l'assenza per squalifica di Coulibaly, e in pancia il Parma ha cinque diffidati che al primo giallo salteranno una partita.



Ci sarebbe di che disperarsi se non fosse che il Parma arriva da una prova convincente contro la Spal, dove pure mancava già tanta gente ma in campo nessuno se ne è accorto. Quel sonoro 4-0 però sarà bene dimenticarlo perché il Monza è di altra pasta, anche se ha i suoi problemi. Sulla carta i brianzoli parevano i favoriti per la vittoria del campionato. Da ambiziosa neopromossa l'anno scorso la formazione lombarda è arrivata in semifinale. Mollati Boateng e Balotelli è andata a scegliere fior da fiore alcuni dei migliori elementi messisi in luce in B, da Valoti a Ciurria a Mazzitelli, aggiungendoci poi, a gennaio, carichi pesanti come Ramirez o Mancuso. Il problema a cui accennavamo è un po' lo stesso del Parma: il passo lento. Mancano le accelerazioni, specie ora che è fuori D'Alessandro. Stroppa ha studiato un assetto in cui centrocampisti come lo stesso Valoti o il nostro ex Machin si lanciano in avanti a caccia del gol. Proprio perché sul piano dinamico il ritmo delle due squadre potrebbe essere equivalente, o si vincono molti duelli o si cerca di avere una superiorità posizionale in mezzo al campo. Per fare questo diventa decisiva l'altezza a cui si muovono gli esterni, Man oggi avrà di fronte il portoghese Pereira, sull'altro lato dovrebbe agire Molina, prelevato dal Crotone e capace di fare bene le due fasi. Un attacco con Dany Mota e Mancuso è già temibile sulla carta, quindi diventa fondamentale tagliare i rifornimenti con un atteggiamento aggressivo e marcature preventive onde non regalare ripartenze.



Le speranze del Parma di risalire fino ai play off (ieri il Perugia che è ottavo con Frosinone e Cittadella ha perso) sono appese a un filo. Diciamola con i numeri: mancano 12 partite, e il Parma ne deve vincere come minimo sette, cioè quante ne ha vinte nelle prime 26 giornate, e non può permettersi più di altre due-tre sconfitte, Chiaro?

Paolo Grossi