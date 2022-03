Un mini abbonamento per le ultime quattro partite al Tardini

Le ultime quattro partite di campionato al Tardinial fianco della squadra crociata con un mini-abbonamento a prezzi speciali e un’iniziativa particolare per i tifosi più giovani.

Le gare interessate sono Parma-Lecce, Parma-Como, Parma-Ascoli e Parma-Alessandria.

La sottoscrizione di questo ticket pack può essere effettuata fino a venerdì 18 marzo sul circuito Ticketone, sia on line che nei punti vendita.

Quelli attivi a Parma e provincia sono i seguenti: Centro Coordinamento Parma Clubs – Palazzina Maria Luigia stadio Tardini, Piazzale Risorgimento 1-Parma (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 10 alle ore 13); Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D-Parma; Tabaccheria della Rocca, Via Emilio Lepido 1-Parma; Tabaccheria Panorama, Via Pellico20/A-Parma; Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4-Collecchio; Tabaccheria Mille Idee, Via Garibaldi 68-San Secondo Parmense; La Dea Bendata, Via XXIV Maggio 28-Fornovo.

Ai tifosi Under 14 titolari di un mini-abbonamento «Season Fin4le» sarà regalata una maglia del Parma Calcio, che verrà loro consegnata in occasione della partita Parma-Como. La stessa maglia sarà omaggiata, nella stessa circostanza, a tutti gli abbonati Under 14 della stagione 2021/2022.

Chi sottoscriverà un mini-abbonamento «Seaso Fin4le» avrà inoltre il diritto di prelazione, così come i titolari dell’abbonamento 2021/2022, nella campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023.

Per l’acquisto dei titoli di ingresso, sarà possibile utilizzare i voucher di rimborso dell’abbonamento della stagione 2019-2020. Il voucher potrà essere impiegato anche per l’acquisto dei biglietti intestati ad altre persone, svolgendo l’operazione on line dall’account Ticketone del titolare del voucher.

I prezzi, come detto, saranno scontati e così un abbonamento per la curva Nord costerà 40 euro (10 per gli under 18 e gli under 14). Per la tribuna Est le quattro partite costeranno 80 euro (55 per gli under 18 e 10 per gli under 14). La tribuna laterale Petitot avrà un prezzo di 130 euro mentre per la centrale Petitot il costo sale a 190 euro.