Vicenza con la "maglia futurista", lite tra il patron "Diesel" e i tifosi

Maglia a strisce bianche e rosse, con quella "R" a filo unico sul petto. Una maglia che tanti tifosi riconoscono subito: quella del Vicenza, del Lanerossi Vicenza. Squadra e maglia che si intreccia con la storia del Parma, come i tifosi con i capelli grigi ricordano. Ma non solo, il Vicenza è in serie B con il Parma, match al "Menti" il 15 marzo, tra una settimana. Ma è, per certi aspetti, un'altra storia. Tira brutta aria a Vicenza, tra Renzo Rosso, il patron, e i tifosi. Al centro proprio la maglia. Non quella a dire il vero: il proprietario della Diesel ha mandato in campo domenica una nuova divisa, sempre bianca e rossa ma con righe scomposte, in parte orizzontali e in parte verticali. Ai tifosi non è piaciuta e sono partiti dei cori. La risposta di Rosso è stata il dito medio. In più è arrivata una vittoria per 3 a 1, e il patron ha sottolineato "Di moda parlo io, non i tifosi" “Maglia che vince non si cambia”. Ma il Vicenza si appresta a compiere 120 anni, domani. I tifosi annunciano il boicottaggio: “L’evento per i 120 anni programmato mercoledì allo stadio Menti è annullato. Non verrà portata avanti nessuna iniziativa che necessiti di permessi e collaborazioni da parte di chi si rivolge a noi col dito medio o dandoci dei pezzenti. Purtroppo, stimato Renzo Rosso, il Vicenza non è solo un'azienda, ma un patrimonio di storia e tradizione. Noi resteremo sempre al nostro posto, in C o in qualsiasi altra categoria, per l'onore di questa città e di questa maglia a righe verticali biancorosse”. La maglia? Un disegno futuristico che nasce da una partnership tra la società del Vicenza e Lotto. Il modello si chiama “Icon”, è un capo in edizione limitata, ed è nato dalla collaborazione tra Diesel e la Lotto. Renzo Rosso ha seguito in pima persona il disegno e lo sviluppo del disegno: “La divisa Icon include un design che reinterpreta la tradizione in una composizione futurista. Il bianco e rosso dei colori sociali sono ricomposti in righe orizzontali e verticali spezzate, di diverse lunghezze, sul tradizionale campo bianco. La stampa all’interno delle righe riproduce una micro-texture di triangoli con effetto 3D”.