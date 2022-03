Bernabè, Delprato e le crociate in visita nelle scuole di Collecchio

Il Parma Calcio 1913 ha ripreso a visitare le scuole del territorio e subito è stato circondato da entusiasmo e passione. Lo hanno toccato con mano i crociati Adrian Bernabé ed Enrico Delprato, e le crociate Alexandra Magni, Matilde Passalacqua, Noemi Sansevieri e Marta Sicuri, calciatrici della squadra femminile Under 17, che hanno incontrato gli ottocento alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Collecchio. Un bel momento che proseguirà anche nei prossimi giorni con la presenza del nostro Club nelle scuole del territorio. Adrian ed Enrico hanno risposto a tante curiosità. Le ragazze Crociate hanno raccontato la loro esperienza sportiva. La mascotte del nostro club, Crozè, ha animato i diversi momenti della mattinata, in particolare con gli scolari più giovani, e si è messa in posa per tante foto. Bernabé e Delprato sono stati disponibili a esaudire ognuna delle richieste di foto e autografi, che li hanno letteralmente travolti, e hanno invitato gli alunni allo stadio Ennio Tardini nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato, approfittando della speciale promozione SEASON FIN4LE che agli Under 14 regala una maglia del Parma Calcio 1913.