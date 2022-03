Krause in Municipio: "Offriremo ai parmigiani il miglior stadio possibile" - Audio

Conferenza stampa in municipio con il presidente Krause, il sindaco Pizzarotti e il vice Bosi sulla road map che porterà alla realizzazione del nuovo stadio. È stato annunciato che il cantiere non partirà alla fine di questo campionato ma, probabilmente, alla fine del prossimo. Nel frattempo il progetto del nuovo stadio sarà illustrato alla città in più occasioni.

Il presidente Krause ha assicurato che il progetto definitivo sarà pronto il prima possibile ed è stato pensato per “offrire ai parmigiani il miglior stadio possibile”.