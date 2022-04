Monza ko con il Como. Il Brescia batte il Vicenza - Risultati e classifica

Il Monza nella 32esima giornata del campionato di Serie B non aggancia la vetta e cade in casa del Como per 2-0 sotto i colpi di Cerri e La Gumina. Sorride, invece, il Brescia dell’esordiente Corini in panchina, che piega 2-0 al Rigamonti il Vicenza grazie ai sigilli di Moreo e Pajac (su rigore). Maric dal dischetto risponde a Olivieri, infine, nel pari per 1-1 tra Crotone e Perugia.

SERIE B - 32^ GIORNATA

Alessandria - Spal 2-2

Ascoli - Pordenone 1-0

Cittadella - Ternana 1-2

Cosenza - Parma 1-3

Cremonese - Reggina 1-1

Lecce - Frosinone 1-0

Benevento - Pisa 5-1

Brescia - Vicenza 2-0 (oggi)

Como - Monza 2-0 (oggi)

Crotone - Perugia 1-1 (oggi)

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Cremonese 60 32 17 9 6 48 30

Lecce 59 32 15 14 3 50 27

Pisa 58 32 16 10 6 41 29

Monza 57 32 16 9 7 51 32

Brescia 57 32 15 12 5 49 32

Benevento 54 31 15 9 7 52 30

Ascoli 52 32 15 7 10 44 39

Frosinone 51 32 13 12 7 47 32

Perugia 47 32 11 14 7 34 28

Cittadella 44 32 11 11 10 34 32

Ternana 44 32 12 8 12 47 47

Como 44 32 10 14 8 39 40

Reggina 44 32 12 8 12 29 37

Parma 42 32 9 15 8 40 34

Spal 33 32 7 12 13 37 48

Alessandria 26 32 6 8 18 30 53

Cosenza 24 31 5 9 17 27 50

Vicenza 24 32 6 6 20 31 54

Crotone 20 32 3 11 18 32 52

Pordenone 14 32 2 8 22 22 58