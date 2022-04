Vincono Cremonese e Lecce. Il Frosinone cade a Pordenone - Risultati e classifica

Continua la striscia positiva delle prime della classe. Nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie B, la Cremonese conferma la vetta e l’imbattibilità casalinga che dura da quattordici giornate battendo 2-1 l’Alessandria. Al 28' Strizzolo sigla il suo quarto gol stagionale, ma l’espulsione al 44' di Gondo per somma di ammonizione complica le cose ai padroni di casa. A scacciare la paura ci pensa Gaetano al 47' con la rete del 2-0, ma l’Alessandria riapre tutto 2' dopo con Palombi. L'assedio finale in superiorità numerica però non basta all’Alessandria. La Cremonese sale a 63 punti, una lunghezza in più del Lecce. In serie positiva da otto giornate, la squadra di Baroni vince 4-1 sul campo della Ternana. Dopo 5' la scena è già di Coda che sigla il ventesimo gol stagionale e il 101esimo in carriera in Serie B. Al 20' è il solito Strefezza a raddoppiare con un diagonale da fuori area che non lascia scampo a Krapikas. Ma le disattenzioni in casa giallorossa sono sempre dietro l'angolo e al 44' Bogdan riapre la partita con un colpo di testa da calcio d’angolo. Solo un incidente di percorso e nel finale Di Mariano e Ragusa mettono la firma sul definitivo 4-1.

Vince e resta in scia anche il Benevento che si impone per 3-0 in trasferta contro la Reggina. Al 21' ad aprire le marcature è l’ex della partita, Roberto Insigne, nella ripresa Forte (79') e Moncini (96') chiudono i conti. Cade a sorpresa il Frosinone. E il Pordenone, dopo aver raccolto 3 punti nelle ultime 12 giornate, trova una vittoria per 2-0. Apre Deli al 13' con un gran mancino a giro dal limite dell’area, chiude Cambiaghi che sfrutta un disimpegno errato della difesa ciociara, per saltare Minelli e appoggiare in rete. Tante occasioni ed emozioni al Mazza dove la Spal raggiunge nel recupero il Cosenza sul 2-2. Dopo 2' Mancosu sbaglia il rigore e al 41' è Camporese a portare in vantaggio gli ospiti. E al pareggio momentaneo di Dickmann (46'), c'è la risposta immediata di Caso al 50' per il nuovo vantaggio della squadra di Bisoli. Venturato cambia l’attacco, ma la svolta arriva al 69' solo con il doppio giallo di Larrivey. E al 93' è la punizione di Esposito a fissare il risultato sul 2-2.

Risultati

SERIE B - 33^ GIORNATA

Cremonese - Alessandria 2-1

Pordenone - Frosinone 2-0

Reggina - Benevento 0-3

Spal - Cosenza 2-2

Ternana - Lecce 1-4

Parma - Como mercoledì ore 14

Cittadella - Perugia mercoledì ore 19

Monza - Ascoli mercoledì ore 19

Pisa - Brescia mercoledì ore 19

Vicenza - Crotone mercoledì ore 19

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Cremonese 63 33 18 9 6 50 31

Lecce 62 33 16 14 3 54 28

Pisa 58 32 16 10 6 41 29

Benevento 57 32 16 9 7 55 30

Monza 57 32 16 9 7 51 32

Brescia 57 32 15 12 5 49 32

Ascoli 52 32 15 7 10 44 39

Frosinone 51 33 13 12 8 47 34

Perugia 47 32 11 14 7 34 28

Cittadella 44 32 11 11 10 34 32

Como 44 32 10 14 8 39 40

Ternana 44 33 12 8 13 48 51

Reggina 44 33 12 8 13 29 40

Parma 42 32 9 15 8 40 34

Spal 34 33 7 13 13 39 50

Alessandria 26 33 6 8 19 31 55

Cosenza 25 32 5 10 17 29 52

Vicenza 24 32 6 6 20 31 54

Crotone 20 32 3 11 18 32 52

Pordenone 17 33 3 8 22 24 58