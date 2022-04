Parma Legends, chi riconosci delle storiche glorie del Parma? - La gallery

Lunedì sera, alla palestra del Corpus Domini, le leggende del Parma Calcio sono scese in campo per affrontare una selezione formata dai ragazzi dell’ Asd Sanseverina, associazione che si occupa di persone con disabilità intellettive e relazionali.

Con loro, per l’occasione, alcuni elementi delle giovanili dell’ U.S. Audace e dell’ U.S. Montebello. Melli, Osio, Ballotta: quanti campioni riconosci tra le nostre foto?