Quasi cento tifosi incitano il Parma al Tardini in vista del match di domani sera a Brescia

Un centinaio di tifosi davanti al Tardini per incoraggiare e incitare il Parma in partenza per Brescia dove domani sera affronterà le rondinelle per il posticipo che chiude la giornata di serie B. Entusiasmo ritrovato per i supporters crociati dopo le belle prestazioni della squadra nelle ultime giornate di campionato. E una spinta a credere ancora al traguardo dei play off.