Il Brescia si fa vadere in avanti: Turk risponde - 12' Brescia-Parma 0-0

13' Primo spunto in avanti del Brescia, un tiro cross bloccato da Turk

10' Brunetta si infila verso l'area, ma Adorni lo stende al limite. Punizione defilata. A Brunetta non viene lo schema: punizione da dimenticare

8' Parma costantemente in avanti

4' Pandev scappa sulla fascia, si accentra e tocca dentro per Tutino. Il portiere bresciano, piccola indecisione, controlla

2' Il Parma parte subito con il piede e la grinta giusti: prima palla e azione in avanti. I crociati, oggi in divisa gialloblù a righe orizzontali, guadagnano un angolo. Nulla di fatto dopo una serie di rimbalzi in area

Partita importantissima, il Parma non deve sbagliare.

Assente Vazquez (per la nascita del figlio) Iachini schiera Brunetta.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Adorni, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Proia; Léris; Moreo, Ayé.

A disposizione: Perilli, Adreanacci, Karacic, Bajic, Bianchi, Huard, Jagiello, Bertagnoli, Tramoni, Behrami, Papetti.

Allenatore: Corini.

PARMA (3-4-1-2): Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Bernabé, Juric, Man; Brunetta; Pandev, Tutino.

A disposizione: Rossi, Sohm, Zagaritis, Camara, Coulibaly, Traore, Valenti, Bonny, Circati, Oosterwolde, Correia, Simy.

Allenatore: Iachini.