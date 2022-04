Parma Calcio-no war, all'asta la maglia di Buffon

Parma Calcio-No War, é il turno della maglia di Gianluigi Buffon. La numero 1 del portiere campione del mondo 2006 spicca nel quinto e ultimo slot, iniziato oggi, di maglie speciali del Parma proposte all’asta benefica on line sulla piattaforma internazionale CharityStars. "In questa tornata, è possibile aggiudicarsi anche un altro pezzo unico - scrive il club crociato -. E’ la fascia da capitano gialla e blu con la scritta NO WAR indossata da Franco Vazquez. Si aggiungono, poi, le maglie di Drissa Camara, di Jayden Oosterwolded, del portiere Andrea Piga e di Dario Sits.

Sono le maglie speciali con cui il Parma Calcio è sceso in campo, allo stadio Ennio Tardini, nella partita di campionato contro il Cittadella. Mostravano sul petto i colori giallo e blu dell’Ucraina e la scritta NO WAR. Riprodotti in una patch applicata sopra allo scudetto societario. Un messaggio di pace e di solidarietà al popolo ucraino, che si concretizzerà con la destinazione del ricavato di questa iniziativa: a supporto delle attività di soccorso e accoglienza dei profughi ucraini, in cui è direttamente impegnata l’assistenza pubblica di Parma".