Il Lecce perde, la Cremonese vince ed è prima. Il Poker del Benevento condanna alla C il Pordenone - Risultati e classifica

Vicenza-Perugia 1-2 (1-1) in un match valido per la 35/a giornata del campionato di Serie B. Veneti in gol con Dalmonte (2'). Umbri a segno con Curado (17') e Segre (57').

Cremonese-Cosenza 3-1 (3-1) in un match valido per la 35/a giornata del campionato di Serie B. A segno per i padroni di casa Gaetano (16' e 34') e autogol Vaisanen (45'). Ospiti in gol con Larrivey (2')

Pordenone-Benevento 1-4 (0-2) in un match valido per la 35/a giornata del campionato di Serie B. Campani a segno con Moncini (2' e 18') e Farias (67' e 72'). Per i padroni di casa che con questa sconfitta retrocedono matematicamente in Serie C unico gol di Gavazzi (86')

Spal-Crotone 1-1(0-1) in un match della 35/a giornata del campiona di Serie B. A segno per i calabresi al 7' Schnegg. Pari per i padroni di casa firmato da Giuseppe Rossi (86'').

Reggina - Lecce 1-0, 45+2' Folorunsho M.

La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Cremonese 66 35 19 9 7 54 34

Lecce 65 35 17 14 4 55 29

Benevento 63 35 18 9 8 60 32

Monza 63 34 18 9 7 55 32

Brescia 61 34 16 13 5 50 32

Pisa 60 34 16 12 6 42 30

Ascoli 55 34 16 7 11 46 41

Frosinone 54 34 14 12 8 49 35

Perugia 52 35 12 16 7 37 30

Cittadella 48 34 12 12 10 36 33

Ternana 47 34 13 8 13 50 52

Reggina 47 35 13 8 14 30 42

Parma 45 34 10 15 9 44 38

Como 44 34 10 14 10 43 46

Spal 35 35 7 14 14 40 52

Alessandria 29 34 7 8 19 33 55

Cosenza 28 35 6 10 18 31 57

Vicenza 25 35 6 7 22 33 58

Crotone 22 35 3 13 19 35 56

Pordenone 17 35 3 8 24 24 64