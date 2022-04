Inizio choc del Parma, uno-due del Perugia che chiude il primo tempo avanti 2-0

44' Passaggi orizzontali a centrocampo del Perugia per far correre il cronometro

41' Fallo a centrocampo: Delprato è il primo ammonito del match

39' Oosterwolde riceve palla al vertice dell'area, un paio di passi prima di lasciare partire il suo colpo: parato

37' Lisi, defilato, nel cuore dell'area scocca un tiro-cross che finisce non lontano dall'incrocio

34' Ancora Bernabè: bordata dalla distanza, controllo non perfetto di Chichizola e palla che gli rimbalza davanti. Benek arriva non con il tempismo giusto per infilare la porta del Parugia

31' Triangolo in area di vazquez e Rispoli, ma questa volta la difesa del Perugia blocca

28' Benek ci prova dalla distanza, ma Chichizola para in tuffo

28' Sembra un'altra partita rispetto all'inizio: ritmo lento e pochi spunti

22' triangolo con Vazquez (favorito da un tocco di Dell'Orco), Pandev manda alto

18' Dopo i primi minuti incandescenti, il ritmo è calato

14' Lancio lunghissimo (dal rinvio del portiere) per Carretta che, lasciato libero da Circati, tocca desciso verso la porta. Buffon, provvidenziale tocco: palla di poco fuori

12' Ancora Bernabè, fuga centrale e pregevole dribbling. Al momento del colpo viene disturbato

11' Colpo magico di Bernabè dalla mezzaluna: tocco e colpo a giro, traversa

10' Buffon continua a scuotere la testa: è visibilmente turbato dall'errore che ha favorito il raddoppio del Perugia

8' Retropassaggio lungo, Buffon sbaglia completamente il controllo per il rilancio: Olivieri arriva e insacca

5' Burrai contro Buffon: gol. Perugia in vantaggio

3' Affondo di Carretta, Circati respinge. Il Perugia affonda, cross di lIsi: Rispoli ribatte con il gomito. Rigore per il Perugia

2' Primo affondo del Parma, calcio d'angolo

Parma in campo con la divisa completamente nera. Attacca da sinistra a destra. Il pubblico di casa contesta Gigi Buffon (al rientro tra i pali del Parma)

Perugia-Parma in campo al Curi (ore 20:30). Le formazioni (di Sandro Piovani)