Chiarello vicino al bis. Turk para - 37' Parma-Alessandria 0-1

32' Palla millimetrica di Casarini dalla trequarti in area per Chiarello che tocca bene di testa a pochi metri dalla porta. Turk intuisce il rimbalzo e blocca

31' La trama non cambia

27' Ritmi bassi, le due squadre fanno manovra e non verticalizzano

24' Vazquez trova spazio e ci prova dalla distanza: palla in curva

21' Contrasto di gioco: Benek a terra. Il polacco riprende a giocare con una vistosa fasciatura in tesa

17' Azione in orizzontale dell'Alessandria al limite dell'area crociata. I difensori del Parma non intercettano, tocco favorevole a Palombi che si allunga e scarica con eleganza: gol

15' Punizione per il Parma vicino al vertice dell'area. Bernabè di sinistro, punizione magistrale, palla di poco a lato

14' Tiro cros di Gori, leggermente lungo. I compagni non ci arrivano

13' Da qualche minuto il Parma è alto, stabilmente nella metà campo dell'Alessandria

12' Gori ammonito

10' Il Parma ha spazio, ma sceglie l'azione ragionata: murato

7' Manovre a centrocampo. L'Alessandria spinge di più, le motivazioni si fanno sentire e vedere: un tiro di Gori dalla distanza è deviato, altro angolo per i grigi (oggi in bianco)

2' Cambio di fronte, l'Alessandria si conquista un calcio d'angolo

2' Prima incursione del match di firma crociata sull'asse Vazquez-Inglese, Pisseri blocca

Iachini, squalificato, non è il panchina.

Parma in campo per l'ultima partita della stagione al Tardini. Solo l'Alessandria ha le motivazioni di chi lotta per la salvezza.

Le formazioni

Parma (3-4-1-2): Turk; Delprato, Circati, Cobbaut; Coulibaly, Bernabé, Juric, Oosterwolde; Vazquez; Benedyczak, Inglese.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Parodi, Mantovani, Prestia; Chiarello, Milanese, Casarini, Gori, Lunetta; Marconi, Palombi.