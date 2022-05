Parma oggi a Crotone alle 18,15 senza stimoli, l'ultima tappa può dire qualcosa?

Il Crotone è già retrocesso, il Parma è a metà classifica (anche un po' meno) senza nessuna motivazione. Cosa può dire ultima questa sfida della stagione per il club crociato? Domanda lecita e la risposta non è semplice. Perché al di la delle banalità «classiche» dell'italica pedata, tipo «onorare il campionato» o «dimostrare che la squadra c'è», il rischio è che, gira e rigira, la risposta sia un «proprio a nulla».

50 eroi crociati

Beh, per una volta nell'analisi della partita iniziamo con la passione per la maglia crociata: sono una cinquantina i tifosi crociati che saranno presenti stasera a Crotone. Naturalmente i Boys («semprepresenti») e altri tifosi storici a titolo personale. Tutti accomunati dalla passione per il Parma. Con dei pulmini da nove o in auto proprie, tutti a in Calabria a sostenere il Parma. Quindi una prima risposta è questa: la passione per il Parma non si ferma al risultato o all'obbiettivo della squadra. Di certo, nessuno se lo nasconde, un Parma vincente attirerebbe maggiore attenzione: la speranza è che succeda presto. E in fondo questa trasferta di 50 tifosi a Crotone entra nella storia dei sostenitori crociati: è infatti la prima volta che gli ultras parmigiani accedono allo stadio calabrese. Nella passata stagione infatti, pur con Crotone-Parma in calendario, lo stadio era off-limits ai tifosi: si giocò a porte chiuse. Una prima volta come è stato anche a Benevento ed anche a Cosenza, dove il Parma giocò nell'anno della promozione con Nevio Scala allenatore ma dove nessun tifoso seguì la squadra.

Senza Circati e Camara

E ora il calcio giocato: partiamo da chi non ci sarà senza essere infortunato. Ovvero i giovani Circati e Camara che domani torneranno a giocare con la Primavera. I ragazzi di Beggi devono affrontare il ritorno play-off con il Perugia: si parte dal 3-3 dell'andata, in terra umbra. Poi la solita lunga lista di indisponibili mentre buone (o quasi buone) notizie arrivano dagli acciaccati dell'ultima gara, ovvero Benedyczak e Inglese: entrambi hanno recuperato, almeno per la panchina. Non ce l'ha fatta invece Bernabé, che non è stato convocato per Crotone. E qui la seconda risposta al nostro quesito: i giocatori crociati in campo stasera potrebbero ritrovarsi in ritiro con il Parma tra poche settimane. Inutile fare ennesime brutte figure, che comunque resterebbero a referto.

E Iachini?

L'ultima nota è per Beppe Iachini, per la prima volta ieri un po' «rinunciatario» in conferenza stampa. Colpa della pochezza della gara o c'è qualcos'altro sotto? Il tecnico ha ribadito che parlerà con la società a breve. Forse anche lui vorrà chiudere la stagione lasciando un piccolo cadeau a club e tifosi. Si sa che solitamente i cadeau sono tanto simbolici quanto inutili. E forse i giochi sono già fatti. In ogni caso giusto che la squadra giochi (e possibilmente vinca) anche per lui. Che certamente ci ha messo cuore e anima.