Una stagione da dimenticare? Meglio di no, può insegnare tanto

Ancora una stazione, quella di venerdì a Crotone, ormai indolore, e la via Crucis sarà finita. La seconda in due anni. Due stagioni in cui il Parma ha vinto 13 (3 più 10) partite sulle 75 sin qui disputate. Di solito in questi casi si usa dire annata da dimenticare: ma visto che l'anno prossimo si disputerà ancora la serie B sarà invece molto meglio ricordarla bene, questa stagione, con tutti gli errori che l'hanno costellata. Magari se ne faranno altri, ma almeno che siano diversi. Gli errori già commessi cerchiamo di evitarli.

Tra questi il primo e più grave è stato la poca cura del gruppo. In estate si è fatta piazza pulita in modo indiscriminato, e probabilmente alla vecchia guardia si era imputato il mancato inserimento dei numerosi giovani stranieri ingaggiati. E così ci siamo tenuti Busi, Sohm, Brunetta, Zagaritis, Valenti, Man, Mihaila e via dicendo, ci abbiamo aggiunto un altro manipolo di carneadi per poi scoprire che alla maggior parte di loro andava larga non solo la serie A ma anche la B. Ora, chi debba certificare questo verdetto, oltre al cronista, non è chiaro, ma qualcuno dovrà farlo. Anche perché nel frattempo c'è chi, da Cornelius a Grassi, da Pezzella a Kurtic e Sepe, ha fatto la sua parte a livelli superiori al nostro.

E se questo peccato originale attraversa due stagioni, ce n'è invece uno commesso la scorsa primavera. Proprietà e dirigenza in quel frangente hanno commesso un errore di presunzione nell'affrontare la B come fosse già scritto che sarebbe durata un anno.

Il progetto triennale avviato con Maresca poteva avere una speranza di attecchire solo scevro da pressioni di immediata risalita in A. Mentre costruisco le fondamenta non ho un tetto in testa e posso bagnarmi: questo doveva un po' essere il messaggio. L'ingaggio di Buffon e Vazquez, seguito poi da quello di Danilo, mandava invece impulsi diversi, di «grandeur», e quelli si sa che a Parma trovano sempre grande adesione e risonanza. Il dt Ribalta, a dire il vero, aveva anche provato, e con lui Maresca, a buttar lì il paragone con il Leeds di Bielsa che ci impiegò due stagioni a risalire in Premier. Poi però si fece scappare che l'intenzione era quella di costruire una squadra da non dover troppo cambiare l'anno successivo, cioè quasi dando per scontata la promozione in A.

Ecco, più umiltà al cospetto della tormentosa serie cadetta e più attenzione a prendere gente che abbia senso di appartenenza e spirito di sacrificio. Doti che poi bisogna saper coltivare. Non dimentichiamola, per ora, questa sciagurata stagione.