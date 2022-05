Il Parma ottiene la licenza Uefa per la prossima stagione: è l'unico Club di Serie B

Il Parma Calcio 1913 comunica che la Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA, nella riunione del 6 maggio 2022, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di rilasciare al nostro Club la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2022/23. Erano presenti alla riunione, quali componenti della Commissione, il Dott. Gerardo Longobardi (Presidente), l’lng. Saverio Andreani (Vice-Presidente), l’Arch. Pietro Chierici, il Prof. Giuseppe Marini, il Dott. Luca Bozza e il Prof. Adriano Benazzi.

Il Parma Calcio 1913 esprime la massima soddisfazione per l’ottenimento della Licenza UEFA per la stagione 2022/23, un risultato che rappresenta la certificazione di uno standard qualitativo assoluto per il nostro Club. Ecco il commento del Direttore Amministrativo, Finanza e Controllo, Valerio Casagrande: ”Aver ottenuto la Licenza UEFA, da unico Club di Serie B, rappresenta per il Parma Calcio 1913 un motivo di soddisfazione e la certificazione di uno standard di eccellenza internazionale. Non è stata una stagione facile e obiettivamente i risultati non sono stati quelli che tutti auspicavamo. Ottenere la Licenza UEFA anche questo anno, per noi ha un forte valore simbolico. Custodisce il legame con il nostro passato di successi internazionali, lo lega al nostro presente, garantito dalla solidità della nostra proprietà – radicata negli Stati Uniti ma con grandi progetti di investimento in Italia – e getta un ponte verso il futuro che auspichiamo e che cercheremo di costruire insieme”.