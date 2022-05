E' morto Giorgio Vitali, fu il direttore sportivo del Parma nelle stagioni 87-88 e 88-89

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa dell’ex direttore sportivo di diverse squadre, tra le quali anche il Parma nelle stagioni 1987-88 e 88-89 e del Napoli di Corrado Ferlaino, dal 1977 al 1980, prima, quindi, dell’arrivo di Maradona.



Ha dedicato la sua vita al mondo del calcio, prima come calciatore, poi come ds di grandi squadre, come Monza, Atalanta, Cesena, Genoa, Parma, Napoli e Torino. Nel corso della sua lunga carriera è stato anche osservatore del Milan.