Il “Parma Summer Camp” sbarca in Australia e diventa “Parma Winter Camp”: dal 4 all’8 luglio 2022, in collaborazione con il Perth Soccer Club, società nella quale è cresciuto Alessandro Circati, si terrà il camp organizzato da Parma Academy che prevede la presenza di alcuni allenatori del Settore Giovanile del Parma Calcio 1913, coordinati sul campo dal responsabile attività di base Gianluca Baschieri, incaricati di trasmettere ai partecipanti gli stessi principi formativi seguiti a Parma: “Sono felice che il nostro Club possa offrire la possibilità a tanti ragazzi di potersi confrontare con la nostra metodologia e modo di lavorare e sono orgoglioso che avvenga anche a Perth dove ho mosso i miei primi passi da calciatore – dice il difensore italiano-australiano, che dalle Giovanili Crociate è arrivato in Prima Squadra -: è bello integrare e conoscere una realtà nuova di calcio, potersi misurare e crescere. Credo che sia fondamentale, in un personale percorso di sviluppo calcistico e di vita, che un giovane possa avere l’opportunità di apprendere concetti nuovi, cosa indispensabile per allargare i propri confini e trovare sempre nuovi stimoli e sfide”. Il Winter Camp è solo il primo passo di una collaborazione più ampia che si svilupperà nel tempo con il Perth Soccer Club: “Perth è una città bellissima – prosegue Circati – dopo che con la mia famiglia ci eravamo trasferiti lì, ho avuto la possibilità di crescere come calciatore e come persona: ho tantissimi amici, ho frequentato tutte le scuole. La mia prima lingua è l’inglese, ma sono nato in Italia e dunque parlo anche l’italiano”.

I primi tre giorni del Camp australiano – dal 4 al 6 luglio 2022) saranno dedicati ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni mentre gli ultimi due – 7 e 8 luglio – alla fascia d’età 12-14 anni e saranno guidati da allenatori del Settore Giovanile del Parma Calcio 1913.

Il Winter Camp in Australia è un ulteriore tassello del processo di internazionalizzazione di Parma Academy dopo il successo dell’evento a Panama nel Settembre 2019 cui sono seguite le successive esperienze a Malta, in Germania ed Inghilterra, oltre a diversi incontri di formazione online (16 ore totali) con professionisti da tutti e cinque i continenti e tantissime le attività di incoming promosse (oltre 250 ragazzi dall’estero hanno vissuto un’esperienza a contatto col Club) e in programma per la stagione 2022/2023 ci sono ancora tante altre attività internazionali con diversi progetti targati Parma Academy in via di sviluppo.