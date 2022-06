Adesso è ufficiale, con un tweet Krause annuncia: "Pecchia è l'allenatore del Parma". Per lui un biennale

Adesso è ufficiale. Con il consueto tweet il presidente del Parma, Kyle Krause, ha ufficializzato l'arrivo di Fabio Pecchia sulla panchina della squadra crociata. L'ex allenatore della Cremonese promossa in serie A ha firmato un contratto biennale con il club giallobù e già due giorni fa aveva effettuato una visita al centro sportivo di Collecchio.

Nato a Formia, 48 anni, in carriera ha allenato Foggia, Gubbio, Latina, Verona (promozione in A nel 2016-17), Avispa Fukuoka (Giappone), Juventus Under 23 (vittoria nella Coppa Italia di Serie C) e Cremonese (promozione in A nel 2021-22). E’ stato inoltre vice allenatore a Napoli, Real Madrid e Newcastle United.