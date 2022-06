Adrenalina Delprato: "C'è un obiettivo da portare a termine" - Il videomessaggio

Enrico Delprato, dopo essere stato riscattato dal Parma (dall'Atalanta) ha postato un video sui social in cui esprime tutta la voglia e l'adrenalina di voler iniziare una nuova stagione con i crociati: “Avevo una grande voglia, pure quest'anno, di tornare a vestire la maglia del Parma. Lo scorso anno purtroppo abbiamo lasciato a metà un obiettivo che quest'anno, tutti insieme e con tutte le nostre forze, abbiamo voglia di portare a termine. Non vedo l'ora di riabbracciare tutti quanti i miei compagni e di ritornare al Tardini per sentire l'emozione e il calore di tutti i tifosi del Parma. Non mi resta che ringraziare il Presidente Krause, tutta la sua famiglia e tutta la società del Parma per avermi fortemente voluto all'interno di questo Club glorioso. Non mi resta che dire forza Parma e Andiamo al Parma!”.