Ecco la campagna abbonamenti del Parma: al via dal 30 giugno. Curva Nord da 95 a 145 euro - Dove andare e cosa fare: tutte le info

In Oltretorrente, nel cuore di Parma e in un tempio della pura parmigianità, il circolo Aquila Longhi, il Parma ha presentato la

Campagna Abbonamenti 2022/2023. Il Tardini, le partite in casa dei crociati: coccolare e sostenere il Parma negli ultimi anni ha subito modifiche e un calo di intensità. Ma tutta la società, tutta la squadra ha fatto una solenne promessa, una #promessasulcuore "che la nostra tifoseria ha tatuata nella propria indole e che la nostra squadra si è impegnata a rispettare e a rispecchiare. In campo e fuori dal campo". Al via, il 30 giugno, la campagna abbonamenti. I primi quattro (dalle ore 10:00 di giovedì 30 giugno alle ore 24:00 di domenica 3 luglio), saranno caratterizzati dalla promozione speciale “Andiamo al Parma”, riservata a tutti indistintamente, sia ai vecchi che ai nuovi abbonati.