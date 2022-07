Parma, presentata la maglia casalinga per la stagione 2022/23

Il Parma e Erreà hanno presentato la nuova maglia casalinga per la stagione 2022/33. Nel pieno della tradizione, la divisa casalinga si presenta pulita ed essenziale.

Con lo storico motivo Crociato dal 16 dicembre 1913 che, stavolta, si distingue per una nuova sensazione di movimento dato da sottili linee giallo e blu, creando una sorta di immaginaria ulteriore energia per i calciatori in campo.

La maglia propone un collo rivisitato in un insolito modello che fonde il collo a giro con quello tipico della maglia a polo, di colore nero come il bordo manica, e rifinito all’interno dal para-sudore personalizzato con la scritta “Parma Calcio 1913”.

Il retro della divisa riporta, sotto il collo, l’anno di fondazione “1913”, accompagnato da un piccolo fulmine, centrale, che riprende il movimento della croce posta sul davanti.

Una speciale rete sotto le maniche garantisce maggiore traspirazione e completa la prima casacca dal design molto elegante ed essenziale. Realizzata in stampa transfer, la maglia home è in Ti-energy 3.0, il nuovo tessuto antivirale e antibatterico realizzato con nanoparticelle di ossido di zinco incapsulate permanentemente nelle fibre che, grazie alle loro caratteristiche, attivano un efficace tenuta antibatterica e antivirale.

Il trattamento Minusnine J1 conferisce, inoltre, estrema impermeabilità. Questo insieme di funzionalità consente al tessuto di diventare un’efficace barriera protettiva contro liquidi, droplet, microbi, batteri e virus.