Venerdì alle 20,30 il calendario della Serie B

Non chiamatela Serie B. Quello che sta per cominciare sarà un campionato che avrà per protagoniste grandi squadre e piazza caldissime, come non accadeva da tempo.

E domani, venerdì 15 luglio, dalle ore 20.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, appuntamento live da Reggio Calabria per il sorteggio del calendario della Serie BKT 2022/2023 (visibile anche su skysport.it), con la conduzione di Marina Presello con Marco Demicheli, primo atto di una stagione lunghissima tutta da vivere su Sky.