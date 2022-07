Nel cuore del secondo tempo, Parma in vantaggio 1-0 contro la Feralpi - Foto: i tifosi crociati a Pinzolo

Amichevole allo stadio Pineta di Pinzolo, per la seconda fase del ritiro pre campionato. Inizio secondo tempo, Parma in vantaggio contro la Feralpi Salò (squadra che milita nel campionato di serie C) per 1-0. Gol di Mihaila all'11' del primo tempo su assist di Vazquez che poco dopo ha colpito un incrocio dei pali dopo uno spunto personale.