Buffon replica a Fabregas: "Segnarmi ancora? Vediamo se ci riesci..."

Non ci ha messo molto Gigi Buffon a rispondere alla "provocazione di Cesc Fabregas, che ieri ha dichiarato di aver scelto di giocare nel Como per fare gol al portiere del Parma: “A Buffon ho già segnato due gol in carriera, vediamo di fare il terzo…”. Buffon che non ha tardato a replicare: “Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta Cesc. Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte. Ps. Vediamo se riesci a segnarmi ancora”, il messaggio su Twitter del portiere 44enne.