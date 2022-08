Abbonamenti, con 5mila tessere il Parma è quarto in B e sedicesimo fra tutti i club italiani

Che quello dei 5mila abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Parma fosse un dato molto rilevante lo si era subito capito. Ma ora arriva anche la certificazione dai dati complessivi delle squadre di A e B.



Quarto in serie B

Nella speciale classifica della serie cadetta il Parma si piazza al quarto posto e al sedicesimo fra tutte le squadre di A e B. Davanti al club crociato ci sono società blasonate e con un grande passato come il Genoa che, nonostante la retrocessione, continua ad avere un largo seguito. Quattordicimila gli abbonamenti sottoscritti al 31 luglio. Un dato abnorme per la serie B ma anche per la A. Al secondo posto c'è il Palermo che sulle ali dell'entusiasmo per la promozione in cadetteria è arrivato a quota 8560. Un dato che si avvicina a quello del Parma nell'anno della D.

Poi il Benevento che si attesta a quota 5702, poco sopra il club crociato che ha tagliato proprio domenica il traguardo delle 5000 tessere.



Un pubblico da A

A ribadire l'importanza del dato che riguarda il Parma c'è la comparazione con diversi club di serie A. L'Empoli, ad esempio, è arrivato a quota 4mila abbonamenti mentre lo Spezia, che ha chiuso due giorni fa la campagna abbonamenti, non ha superato le 4100 tessere. Una ulteriore conferma di come la società del presidente Krause abbia lavorato bene in questo senso dopo la non felice esperienza della scorsa stagione quando gli abbonamenti sottoscritti non arrivarono a 3mila. E il dato potrebbe migliorare ancora visto che la campagna proseguirà per tutto il mese di agosto.

red.sp.