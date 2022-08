Addio a William Vecchi, icona Milan che allenò a Parma e fece grande Buffon

Fu tra i primissimi a parare con le maniche della maglia alzate fin sopra il gomito. Anche se era alto 'solò 176 centimetri (e forse anche meno per quella sua tendenza ad ingobbirsi dopo ogni parata), Villiam Vecchi - che se n'è andato oggi, a 73 anni - era un gigante fra i pali della porta.

Contribuì a scrivere la leggenda del Milan a suon di parate, figurando fra i protagonisti della seconda conquista della Coppa delle Coppe da parte dei rossoneri, contro gli inglesi del Leeds United. Luciano Chiarugi firmò un gol su punizione dopo soli 3' di gioco, Vecchi blindò la porta e il trofeo riservato ai vincitori delle Coppe nazionali prese per la seconda e ultima volta la strada dell’allora sede di via Turati 3. Peccato che, quattro giorni più tardi, il Milan del 'paron' Nereo Rocco avrebbe perso lo scudetto della stella, andando incontro alla storica disfatta del Bentegodi che passò alla storia come la 'Fatal Veronà.

Vecchi ne prese 5 in un colpo solo e il Milan naufragò. L'anno dopo, nella disfatta della Supercoppa Europea contro l'Ajax (1-0 a San Siro e 0-6 ad Amsterdam) orfana di Cruijff c'era sempre Vecchi in porta. I 'Lancierì lo infilzarono da tutte le parti, ma giocavano un altro calcio: quello totale. Il Milan decise di puntare su Pizzaballa (estate 1973) e poi sull'immenso Albertosi (estate 1974), proveniente dal Cagliari, dove invece si trasferì Vecchi, alternandosi fra i pali con Renato Copparoni.

Prima di lasciare Milanello, Vecchi aveva duellato per anni con due giganti (in tutti i sensi) come Fabio Cudicini e Pierangelo Belli, per una maglia da titolare. Era specializzato nei tiri dal dischetto, Vecchi: ne parò tantissimi e alcuni furono decisivi. Nella finale della Coppa Italia 1972/73 fermò i tiri dagli 11 metri di Pietro Anastasi e Roberto Bettega, regalando al Milan il trofeo. Fu una piccola vendetta dopo che i bianconeri avevano soffiato lo scudetto all’ultima giornata ai rossoneri.

Giocò anche a Como e a Ferrara, nella Spal, prima di insegnare ad altri il mestiere del portiere. Lavorò con Ancelotti nel Milan e nel Real Madrid. Allenò i portieri a Parma, dove fece crescere Gigi Buffon, e a Reggio. Vecchi è stata un’icona, le sue figurine in maglia nera con i bordi rossi, poi in maglia verde o grigia hanno segnato un’epoca. Come le sue parate. I tifosi del Milan, quelli veri, non lo dimenticheranno mai.