Due occasioni per la Salernitana, senza grosso terrore per il Parma - 35' 0-0

33' problemi alla gamba destra per Mihaila

32' Coulibaly (Salernitana) entra in area e salta la difesa gialloblù. Calcia addosso a Chichizola che blocca

30' Fase decisamente di segno granata. Contropiede pericoloso di Sy, angolo. Dalla bandierina la palla spiove a Fazio lasciato solo, stacco e colpo di testa. Cchichizola blocca.

28' Gioco fermo (Bohinen, problemi alla gamba sinistra), tutti corrono a idratarsi

26' Parma in contropiede, Inglese servito al limite con un colpo d'anca si gira e spara: Sepe blocca

25' Ingenuità Parma, palla regalata al limite a Keckrida che non ci pensa un attimo e scarica: Chichizola para

23' Punizione da distanza siderale di Bernabè, centrale. Ci prova lo spagnolo. Ma Sepe blocca aiutandosi con il petto

18' Un minuto di pressione al limite dell'area gialloblù. Giropalla granata a cercare il varco, ma il Parma alza il muro. Ci provano Kechrida e Kastanos, respinti. Poi ancora Kechrida, fiori di poco a lato. Il Parma subisce ma risponde con personalità

15' Pecchia e Nicola si sgolano in panchina, consigli per colpire (e proteggersi). Il match sembra non sbloccarsi nel gioco. Possesso palla ancora al Parma

10' Coulibaly (Salernitana) calcia e il suo tiro in velocità è sull'esterno della rete. Dopo un inizio di marca gialloblù, i granata escono.

5' Parma a gestire il gioco. Attento, coperto. I gialloblù trovano anche un'occasione con Inglese, molto mobile, che supera Sepe con un bel tocco, ma interviene Fazio a Salvare. Chichizola risponde presente poco dopo in un'azione contropiede della Salernitana. Il portiere gialloblu blocca il tiro un po' morbido di Bothein.

Il Parma, seguito a Salerno da un'ottantina di tifosi, inizia ufficialmente la stagione con questo match di Coppa Italia. Per affrontare all'Arechi la Salernitana, Pecchia sceglie una formazione offensiva, oltre a Inglese (capitano), dietro schiera Man, Mihaila e Bernabè. Lasciando a sorpresa Vazquez in panchina. Il Parma gioca con la divisa gialloblù a righe orizzontali.

Le formazioni in campo: il video