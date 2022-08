Il Parma cerca l'attaccante? Sandro Melli si candida: "Costo poco e sono esperto"

Arriva con un video dalle acque cristalline in cui sta passando le vacanze l'auto candidatura (molto ironica e molto divertente) di Sandro Melli. Se il Parma è in cerca di una prima punta, Melli c'è: "Pecchia - scrive sul suo profilo l'indimenticato bomber del Parma di Scala - ho trovato un centravanti per la stagione. Puoi contare sull'esperienza (direi quasi attempato). Costo 12.000 all'anno (praticamente gratis). Autonomia massima 15 minuti a partita. La mia procura è di un abbonamento al Tardini. Fammi sapere, parlane con Krause". A corredo del post un breve video in cui è impegnato in uno stop di petto e tiro al volo in mezza rovesciata. Un modo spiritoso per sottolineare una volta di più il suo attaccamento per la maglia crociata.