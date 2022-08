Febbre per Buffon e Sohm (ma negativi), out per domani: i convocati per Perugia

"La squadra ha lavorato bene. Ha avuto una settimana un po' più lunga della precedente ma con il giusto atteggiamento. Aspettiamo la gara. Indisponibili? Niente di nuovo, a parte Sohm e Buffon negativi al Covid ma con la febbre, che non saranno del gruppo. Hainaut, Cobbaut e Osorio non ci saranno", Pecchia ha introdotto così la sfida di domani a Perugia. Proprio riferendosi a questo, la società ha spiegato che Buffon e Sohm hanno accusato uno stato influenzale e per questo sono stati sottoposti al tampone, risultato appunto negativo. Gli altri tre giocatori citati dal mister, si parla rispettivamente di piccoli fastidi muscolari, proseguimento del percorso di recupero dall'infortunio e trauma distorsivo dorso-lombare.

Ecco i comvocati da Pecchia

PORTIERI: Borriello, Chichizola, Corvi

DIFENSORI: Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, Oosterwolde, Romagnoli, Valenti, Zagaritis

CENTROCAMPISTI: Bernabé, Buayi-Kiala, Camara, Estevéz, Juric

ATTACCANTI: Benedyczak, Bonny, Inglese, Man, Mihaila, Sits, Tutino, Vazquez.