Perugia-Parma minuto per minuto: stasera la radiocronaca su Radio Parma

Parma in campo questa sera a Perugia nella seconda giornata del campionato di serie B. L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da «Radio Parma»

(Fm 102 e 104 Mhz e diretta streaming su www.radioparma.it.). Squadre in campo alle 20,45 ma la diretta radiofonica comincerà già alle 20,30 con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e poi la radicoronaca della gara affi-data stasera ad Alberto Rugolotto e Alberto Dallatana.

«Radio Parma», anche per questa stagione di serie B 2022-2023, è la radio ufficiale della squadra crociata. Si è dunque rinnovata l’intesa tra il club del presidente Krause e il «Gruppo Gazzetta»,

di cui «Radio Parma» fa parte.

Così le radiocronache, in esclusiva su «Radio Parma», rappresenteranno un’ulteriorre occasione per i tifosi per seguire da vicino la nuova stagione calcistica e per ac-compagnare il cammino della squadra di Fabio Pecchia.