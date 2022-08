Parmacalcio: abbonamento unico per la squadra uomini e donne

Il Parma Calcio è un club unico, che, guidato da una sola identità, raggruppa ogni propria anima, e lo stadio Tardini è la storica dimora del club. E’ questo il concetto che ha guidato la scelta del club per la campagna abbonamenti: mantenendo questo solco identitario, la tessera stagionale sottoscritta per assistere alle partite di campionato 2022/23 della prima squadra maschile sarà valida anche per assistere alle partite della prima squadra femminile.

I titolari di abbonamento, in ogni settore del Tardini, potranno ritirare ai botteghini, in occasione degli incontri della prima squadra femminile un biglietto a invito che consentirà di accedere alla tribuna Petitot, unico settore aperto in queste circostanze. La campagna abbonamenti #promessasulcuore sarà sospesa sabato 27 agosto alle ore 23,59, in concomitanza con la partita di Serie B contro il Cosenza, di domenica 28 agosto (ore 20,45).

La sottoscrizione riprenderà dalle ore 10 di lunedì 29 agosto esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita).