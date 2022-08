Traversa di Vazquez. Poi Man non è preciso, ma che occasione! 54' Parma-Cosenza 1-0

55' Mancino a giro di Man in area, palla di poco fuori

54' Fuori Panico, dentro Gozzi

53' Il Parma reagisce: cross a spiovere Vazquez in torsione di testa: traversa

51' Il Cosenza spinge. Butic si libera dalla distanza e spara: alto

47' Vaisanen sfiora il pari: colpo di testa, fuori di poco a lato

46' Due cambi per Pecchia, dentro Benedyczak e Delprato, fuori Coulibaly e Mihaila

Finisce il primo tempo con il Parma avanti 1-0. Crociati opportunisti e "cinici" come si suol dire: dopo un paio di tentativi in cui hano "preso le misure", Inglese trova il gol di rapina alla prima vera occasione sotto porta. Inizia il match con il gioco spezzettato. Il Parma cerca la fluidità voluta da Pecchia attorno al 15' quando si piazza stabilmente nella metà campo del Cosenza. Nel miglior momento crociato è però Chichizola a salvare la porta su colpo di testa di Voca. Brividi. Il Parma riprende la trama alla ricerca del ritmo, trova due contropiedi ma li spreca. Al 29' angolo per i crociati, palla dentro. In mezzo a decine di gambe in mischia spunta il piede di Inglese: gol. Il ritmo ora è alto, ma un paio di falli e rimesse laterali lo spezzano. Il Parma ritrova nuovamente fluidità e spinge trovando due occasioni. Alti e bassi nel ritmo di gioco accompagnano il cronomentro al 48' (3 i minuti di recupero concessi).

3' di recupero

45' Siluro di Brescianini, la palla non scende: alta

44' Riprende il gioco, manovra Parma. Il Cosenza chiude

42' Florenzi a terra (pestone di Romagnoli). Gioco fermo

40' Incursione sulla destra di Man che cerca di trovare lo spazio per il tocco buono, trova un muro. Respinto

39' Parma vicino al raddoppio: Coulibaly crossa, tocco di testa di Vazquez di poco fuori

38' Da qualche minuto protestava ripetutamente: ammonito il tecnico Cosentino Dionigi

37' Brutto intervento da dietro, in ritardo, su Panico: ammonito Coulibaly

37' Rimesse e falli: il gioco è spezzettato

35' Nervosismo sulle due panchine

34' Ritmo alto

33' Squadre ancora aperte. Folata del Cosenza, Coulibaly sradica il pallone all'evvrsario e riparte

29' Angolo, palla dentro. In mezzo a decine di gambe in mischia spunta il piede di Inglese: gol

28' Juric scarica dal limite dell'area, palla leggermente deviata: fuori

25' Contropiede del Parma sprecato: Mihaila sbaglia il tocco per Inglese

23' Man e Mihaila non si capiscono, azione di contropiede al limite, la difesa del Cosenza salva

21' Il Cosenza trova un angolo. Nell'azione, cross dentro sul primo palo per Voca che colpisce di testa: Chichizola salva la porta in tuffo

18' I crociati iniziano a moversi stabilmente nella metà campo del Cosenza. Matosevic capisce la situazione e ci mette decisamente troppo a rimettere in gioco

15' Cross teso in area di Coulibaly, Matosevic tocca leggermente e spiazza Inglese pronto a colpire

14' Primo tiro del Parma verso la porta cosentina: il tiro di Bernabè è alto

10' Percussione del Cosenza dopo un calcio piazzato vicino all'angolo. La difesa del Parma respinge due volte

7' Il tecnico del Cosenza, Dionigi, cammina nervosamente davanti alla panchina: qualcosa nei suoi non va

5' Il Parma cerca fluidità di gioco. Il Cosenza blocca la tram

3' Gioco spezzettato. Tre retropassaggi al portiere

Il Parma attacca da sinistra verso destra con la classica casacca crociata

Le formazioni

Il Parma è a caccia dei primi tre punti. Oggi al Tardini arriva il Cosenza, secondo il classifica dopo due vittorie, a sei punti. Pecchia conferma il suo 4-2-3-1, con Inglese in attacco e , dietro Man a destra, Mihaila a sinistra e Vazquez in regia. Davanti alla difesa Juric e Bernabè. In difesa Oosterwolde e Romagnoli e a sorpresa fuori Delprato e Valenti, sostituiti da Circati e Coulibaly.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Romagnoli, Circati, Oosterwolde; Juric, Bernabè; Man Vazquez, Mihaila; Inglese.

A disposizione: Buffon, Corvi, Balogh, Benedyczak, Estevez, Bonny, Ansaldi, Delprato, Sohm, Camara, Valenti, Zagaritis.

Allenatore: Pecchia.

COSENZA (4-3-3): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Florenzi, Voca, Brescianini; Brignola, D'Urso, Butic.

A disposizione: Marson, Calò, Larrivey, Meroni, Merola, Vallocchia, Venturi, Gozzi, Martino, Zilli, Arioli, Prestianni.

Allenatore: Dionigi