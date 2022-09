Mihaila, Ansaldi e Bernabè: una brutta tegola per il Parma.

lo staff medico del Parma Calcio comunica che, in seguito agli accertamenti strumentali, l’attaccante Valentin Mihaila ha riportato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra. Lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra per Cristian Ansaldi. Per Adrian Bernabé i tempi di recupero saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione del quadro clinico. Yordan Osorio oggi è rientrato ad allenarsi regolarmente con il gruppo squadra.