Maltempo, ‘Andiamo al Parma’ (sabato 24 settembre) è stato rinviato

Il Parma Calcio comunica che l’evento comunitario ‘Andiamo al Parma’, programmato nella giornata di sabato 24 settembre, purtroppo, è stato rinviato.

Le avverse previsioni meteorologiche ci hanno costretto a prendere questa decisione. Il Parma Calcio, ringraziando tutti coloro i quali, con il Club, hanno ideato questa manifestazione e che stavano collaborando alla sua realizzazione, si impegna a organizzarla, con lo stesso spirito e sempre tutti insieme, in una nuova data. Siamo convinti che ‘Andiamo al Parma’ costituisca un appuntamento fondamentale, che deve diventare tradizione, per rafforzare il nostro essere comunità. Nel pomeriggio di sabato resta confermata, allo stadio Tardini, la partita di Serie A Tim Femminile Parma-Milan (ore 14:30), mentre l’esito del sondaggio on line tra i tifosi, aperto fino alle ore 19 di sabato 24 settembre, per la scelta della maglia per il 109^ compleanno del Parma Calcio, ispirata a quella della Coppa Italia vinta nel 2002, sarà svelato domenica tramite i nostri canali social.