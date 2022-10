Abbonamenti: siamo a quota 6400 Parma 4º per numero di spettatori

Che la passione fra il Parma e i suoi tifosi sia ritornata con prepotenza è un dato di fatto. Intorno alla squadra si sta rivedendo il sostegno che per alcuni anni (complici i risultati sul campo ma non solo) era scemato.

Gli abbonamenti

Il primo dato su questo rinnovato entusiasmo arriva dalla campagna abbonamenti che si chiuderà dopodomani con numeri che non si vedevano da tempo.

L'ultimo aggiornamento parla di 6400 tessere sottoscritte, un numero che ci riporta ai risultati pre pandemia. Se si considera che lo scorso anno (a dire il vero con una campagna partita in ritardo e impostata non nel modo migliore) si era arrivati a meno di 3mila abbonamenti, si può capire quanto la società abbia lavorato bene. Riportando in primo piano, innanzitutto, lo spirito di appartenenza e il legame, peraltro mai sopito, fra la squadra e la città.

I prezzi decisamente abbordabili, le agevolazioni per giovani e giovanissimi, una campagna tesa a esaltare simboli e valori crociati sono stati gli elementi vincenti.

Il Tardini di nuovo pieno

Il discorso sugli abbonamenti fa il paio con quello della media dei tifosi presenti al Tardini e con la classifica degli spettatori di tutte le squadre di B.

Nel primo caso il Parma supera quota 10mila (10.069 per l'esattezza) collocandosi al sesto posto fra le squadre che partecipano al campionato cadetto.

Questa classifica è guidata dal Bari (26.740 la media degli spettatori) seguito da Genoa, Palermo, Cagliari e Reggina. Ancora meglio però, il Parma è messo nella classifica degli spettatori per le partite casalinghe. In questo caso il club crociato si piazza al quarto posto (30.206 il dato complessivo dei tifosi presenti al Tardini nelle prime tre partite di campionato).

In questo caso a guidare la classifica c'è il Palermo con 67.641 spettatori sempre in tre partite.

Numeri che pongono il Parma al vertice insieme a squadre dal grande blasone come Genoa e Cagliari e altre (Bari e Palermo) che stanno vivendo un momento di grande entusiasmo essendo ritornate in B dopo diversi anni.

Il boom del femminile

Ma c'è un altro fronte che fa sorridere la dirigenza crociata ed è quello della squadra femminile che si è affacciata quest'anno, per la prima volta, alla massima serie.

Nelle prime due partite casalinghe delle ragazze di mister Ulderici contro Sassuolo e Milan, sugli spalti c'erano 1800 spettatori. Un dato decisamente rilevante se si considera che nella scorsa stagione la partita con più spettatori (2500) fu Juventus-Roma. Un segnale confortante di come l'interesse dei tifosi sia crescente anche verso questa disciplina.