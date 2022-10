Il Parma piega anche il Frosinone (2-1) e sale al sesto posto

Reti di Tutino e Man dal dischetto: il Parma in un match vibrante al Tardini batte anche il Frosinone (2-1), lo raggiunge in classifica a quota 12 punti e risale al sesto posto della classifica di B. I laziali accorciano le distanze con Moro all'81' creando qualche apprensione ai crociati negli ultimi minuti e nell'infinito recupero di 10' (clamorosa traversa del Frosinone con Lucioni al 96'). Nella ripresa annullato per fuorigioco a Inglese il gol del 3-0.

Leggi qui la cronaca della partita