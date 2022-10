Tira Tutino su rigore e va in gol: Parma 1-0 al 46'- Segui la diretta di Radio Parma

Il Parma che affronta oggi un avversario ostico e compatto, abituato a questa serie B così difficile, dovrà dar continuità alla prima vittoria esterna. Il Frosinone, avanti di tre punti, è terzo in classifica: agganciarlo è l'obiettivo principale dei crociati che vogliono raggiungere la zona alta della classifica.

Assente dell'ultim'ora Bernabè, ritornato in infermeria per un guaio fisico (come si legge dal sito ufficiale del Parmacalcio).

LA DIRETTA

45+2 GOL Parma Frosinone 1-0, rete di Gennaro Tutino, che centra la rete con il rigore

44' Un minuto di recupero

44' Baloca tocca male, Vazquez non è abbastanza reattivo

43' Camara Frabotta: fallo sul crociato. Grosso ammonito per proteste

41' OCCASIONE FROSINONE . Calcio d'angolo di Garritano, tiro di Ravanelli

39' Un'altra occasione per il Parma con Oosterwolde che si lancia in solitudine e tenta di trovare la rete con il destro: il Parma sta crescendo

37' OCCASIONE PARMA: cross di Estevez colpo di testa di Inglese ma non mette in rete

34' Primi timidi applausi del Tardini per il Parma

33': Prima vera occasione del Parma: Tutino ci prova

32' Estevez dedice di non correre rischi e bitta la palla in rimessa laterale

30' Ammonito Sampirisi per il duro fallo su Tutino

28' Mazzitelli scherma le linee di passaggio, il Parma non riesce sfondare

27' Brutta entrata su Kone: peccato perché il Parma stava creando qualcosa di importante. ammonito Juric

26' Sampirisi cerca Caso con la rimessa laterale

25' Tutino controlla male sul crosso di Del Prato: rimessa dal fondo

23' Contatto in aerea sospetto Tra Valenti e Garritano

17' Il Parma cambia gioco: tiro cross.

17' Lancio di Del Prato a cercare Inglese in fuorigioco

16' Si fa vedere Inglese per la prima volta, Kone frena la ripartenza

15' Punizione Camara stende Frabotta, ma Dionisi estrae il cartellino: Il Parma pare inizi a reagire e a far vedere qualcosa

14' contropiede del Parma

13' Delprato subisce fallo da Kone

12' Juric ed Estevez provano a palleggiare, il Parma è in difficoltà

11' Buffon anticipa con sicurezza Mulattieri

10' Valenti tenta una conclusione dalla distanza ma palla alta di metri.

7'Mulattieri entra in area, Buffon la rimette. Grande intervento del portiere del Parma moltro reattivo. Frosinone molto pericoloso.

5' Calcio d'angolo per gli ospiti, ottimo intervento di Valenti

4' Del Prato si incarica della rimessa laterale e prova a mandare avanti i suoi

3' Samprisi mette il crosso, primo brivido per Buffon

2' Mulattieri ci prova ma Circati lo ferma

1' Si PARTE