Addio a Enrico Cannata, gloria crociata

Si è spento oggi all'età di 69 anni Enrico Cannata, ex calciatore e membro dello staff tecnico del Parma. Arrivato in maglia crociata dal Pisa nel 1980

Cannata ha disputato tre stagioni nel Parma, giocando tra l'altro assieme ad altre glorie come Barbuti, Larini, Aselli, Murelli.

La carriera a soli trent'anni fu stroncata da un infortunio al ginocchio e prese così avvio quella da tecnico.

Cannata guidò per lunghi anni formazioni giovanili gialloblù, forgiando diversi futuri campioni. A questa attività affiancò quella di consulente finanziario, settore in cui si fece apprezzare da tanti parmigiani come nel calcio. Da qualche tempo lottava con una grave malattia che lo ha progressivamente spento.

Sulla Gazzetta di Parma in edicola domani ampi servizi sulla figura di Enrico Cannata.