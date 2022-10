Parma, piove sul bagnato: si è infortunato anche Man e Chichizola è in dubbio

Piove sul bagnato in casa Parma: come se non bastassero i già tanti infortunati, oggi si è fatto male anche Man che ha rilevato un problema alla coscia destra e che non sarà convocato per la super sfida di domani contro la Reggina, sfida che i crociati giocheranno con il lutto al braccio per ricordare la scomparsa di Enrico Cannata.

Come se non bastasse, anche il portiere Chichizola è in forte dubbio.