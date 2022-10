Tardini, ore 18: battere il Bari per regalarsi l'Inter

Un Parma che in stagione sinora ha perso una sola partita, quella con la Ternana, non vorrà certo diventare arrendevole questa sera, nonostante la Coppa Italia non abbia il peso del campionato e la situazione della rosa suggerisca un ampio turnover. Ecco perché la sfida di questi sedicesimi di finale contro il Bari potrebbe essere comunque divertente e i prezzi stracciati voluti dalla società (10 e 5 euro, botteghini aperti dalle 16, cancelli dalle 16,30) dovrebbero invogliare i tifosi ad andare allo stadio.

Ieri mister Pecchia non ha tenuto la tradizionale conferenza stampa della vigilia, e non è neppure stata diramata la lista dei convocati che, fa sapere il club, verrò stilata solo stamattina dopo la rifinitura.

Impossibile quindi sapere se Bernabè o Romagnoli possono mettersi a disposizione, né se qualcuno verrà lasciato a casa per fare spazio a giovani della Primavera, almeno in panchina. Ad esempio non ci scandalizzeremmo se, paradossalmente, Corvi oggi non giocasse. Al momento è il portiere titolare e visto l'andazzo in tema di infortuni ci sarebbe quasi da pensare di preservarlo per Bolzano...

La formazione qui a fianco insomma è fatta un po' con i dadi, ma il principio è di non sovraccaricare chi ha giocato tanto e con intensità in questa prima parte di campionato. Lo stesso Bari d'altra parte ha lasciato a casa alcuni big come Folorunsho o Antenucci ma avrà, probabilmente all'inizio in panchina, il capocannoniere Cheddira, che già ci diede fastidio nel match dell'Opening Day del campionato lo scorso 12 agosto, finito 2-2.

Stasera la parità non è prevista e sarebbe rotta da supplementari e casomai rigori. Chi vince avanza agli ottavi dove troverà la trasferta sul campo dell'Inter a gennaio.