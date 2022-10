Filippo Galli non è più direttore dell'Area metodologica del Parma

Area metodologica, il calcio moderno esplora e propone nuove frontiere e nuove figure. Il Parma non si tiene lontano da tutto questo. Anzi. A capo del settore aveva messo Filippo Galli, la leggenda rossonera. Ma adesso Galli non è più il direttore dell'area metodologica dei crociati. Esonero che risalirebbe a inizio mese. Il contratto era in scadenza nel giugno del 2024. Alla base ci sarebbero alcune divergenze di vedute nel rivedere alcuni processi di formazione e allenamento dei giovani.