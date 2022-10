Dai Parma, fai l'impresa. Alle 14 al Tardini arriva un Como affamato di punti - La formazione

Undici in campo, otto in panchina e tredici in tribuna (uno squalificato e dodici infortunati): semplici numeri che fotografano l'emergenza del Parma, chiamato oggi ad affrontare al Tardini (ore 14) il Como. In un pomeriggio dove dovranno trovare un senso logico ed una applicazione pratica le parole gruppo, sofferenza, determinazione e unità d'intenti, solo per citare i luoghi comuni dell'italica pedata. Luoghi comuni che oggi dovranno diventare concrete verità.





Ecco la formazione schierata da Pecchia:

Corvi

Osorio

Benedyczak

Estevez

Vazquez

Tutino

Delprato

Sohm

Hainaut

Valenti

Zagaritis

La classifica

Frosinone 21

Genoa 21

Ternana* 20

Bari* 19

Reggina 18

Brescia 17

Südtirol 17

Parma 16

Ascoli 15

Cagliari 14

Spal 13

Modena 12

Cosenza 11

Cittadella 11

Pisa 10

Benevento 9

Venezia 9

Como 9

Palermo 9

Perugia 7

*una gara in più