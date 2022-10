"Tardini Halloween Party": streghe e zucche protagoniste allo stadio crociato - Video

Primo “Tardini Halloween Party”, una maxi-evento per grandi e piccoli, organizzato in collaborazione con lo sponsor del Parma, mYes (My English School), e dall’Academy Parma Calcio. Tanti i giochi e le attrazioni proposti (corsi di intaglio della zucca, il truccabimbi e la creazione delle bags) oltre al “meet&greet”, l'incontro con i calciatori e le calciatrici della prima squadra maschile e femminile.