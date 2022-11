Parma, preso il portiere Santurro

Antonio Santurro è un nuovo giocatore del Parma. Il portiere trentenne è svincolato dall’Udinese, comunica il club gialloblù, arriva a titolo definitivo. Dominicano ma con cittadinanza italiana, è nato proprio a Parma, è cresciuto nelle giovanili crociate. Poi Bagnolese, Renate, Savoia, Juve Stabia, Melfi tra serie D e Lega Pro. Nel 2018 è al Bologna in Serie A. Poi Sambenedettese, Catania (serie C) e Udinese. In possesso della doppia cittadinanza, dominicana da parte di madre e italiana da parte di padre, nel 2022 viene convocato dalla nazionale dominicana.